MBS・TBS系バラエティ番組『プレバト!!』(毎週木曜19:00〜)が、本日14日の放送で500回の節目を迎えます。2012年10月にスタート以来、俳句、水彩画、生け花など、様々な分野でその才能を世に紹介し、日本民間放送連盟賞・テレビ教養番組部門優秀賞、放送人グランプリ・企画賞、橋田賞など、高い評価を受けてきました。初回より総合演出を務める水野雅之とこの13年を振り返りました。――2012年の番組放送開始から13年が経とうとして