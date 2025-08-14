グールズビー・シカゴ連銀総裁の発言が先ほど伝わり、「秋のＦＯＭＣはライブ」と述べ、利下げの選択肢も示した。 ・秋のＦＯＭＣはライブ。 ・データ修正は議論の的になるべきではない。 ・一時的な関税価格の影響という見方は私を不安にさせる。 ・最新のＣＰＩにおけるサービスインフレは悪かった。 ・人口の不確実性下で雇用データに過度に依存できない。 ・労働市場の状況はかなり堅