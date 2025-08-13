歌手・GACKT（52）が13日に自身のX（旧ツイッター）を更新。ハマっているドラマを明かした。GACKTは「仲間に勧められて見たドラマが久しぶりに感動した！」と投稿。昨年韓国で放送され、日本版として小芝風花と佐藤健がダブル主演を務めるAmazonオリジナルドラマ「私の夫と結婚して」にハマっていることを明かした。「韓国版も見たが、日本のリメイク版の方が圧倒的に凄い。ドラマの構成、リメイク用に描かれた脚本、展開、