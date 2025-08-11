北海道meijiカップで逆転Vの河本結が語る…大会最終日の習慣女子プロゴルフ国内ツアーの北海道meijiカップは10日、北海道北広島市の札幌国際CC 島松C（6642ヤード、パー72）で最終日を行い、4打差の8位から出た26歳の河本結（RICOH）がトータル9アンダーまでスコアを伸ばして逆転優勝を果たした。最終日は真っ赤なウェアでプレー。その裏側には感謝の思いが込められていた。最終日の河本は、真っ赤なウェアでコースに登場した