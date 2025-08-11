フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスは、伊東純也と売却した。だが、移籍を志願していると見られている中村敬斗を手放す気はないようだ。昨シーズンにチームトップの11ゴールを挙げた日本代表MFは、伊東と関根大輝が参加した今夏の日本ツアーに帯同しなかった。８月11日にシーズン初戦を戦う現時点でも、まだ合流していない。クラブは「コンディション不良」と説明しているが、フランスメディアは、移籍を志願する選