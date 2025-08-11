「彼の態度は日本の文化に全く合わない」日本代表MFが移籍志願で“ストライキ”と報道、仏メディアが泥沼化に困惑「対立は続く」「驚きだ」
フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスは、伊東純也と売却した。だが、移籍を志願していると見られている中村敬斗を手放す気はないようだ。
昨シーズンにチームトップの11ゴールを挙げた日本代表MFは、伊東と関根大輝が参加した今夏の日本ツアーに帯同しなかった。８月11日にシーズン初戦を戦う現時点でも、まだ合流していない。
クラブは「コンディション不良」と説明しているが、フランスメディアは、移籍を志願する選手が、退団を認めないクラブが対立していると報道。選手が自身のインスタグラムから、S・ランス関連の投稿を全て削除した事実を考えれば、クラブとの関係が悪化しているのは間違いなさそうだ。
地元メディア『L’UNION』は10日、「ナカムラとスタッド・ドゥ・ランスの対立は続く。３年間の契約を残しているクラブからの退団を希望する日本人ストライカーは、日本遠征に参加しなかったものの、クラブ首脳陣の頑なな態度に直面しており、退団は認められていない」と報じた。
また、『France Bleu』は「彼はまさに窮地に立たされている。ストライキの陰で、９月１日のメルカート閉幕日までに、クラブが彼を放出してくれることを期待している。しかし、契約解除金がなく、クラブも強硬姿勢を崩さないため、彼にとってはあまり良い状況ではない」と状況を説明。「彼の態度は日本の文化に全く合わないため、驚くべきものだ」と記している。
泥沼化している状況に、現地メディアも困惑しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
