板倉滉がアヤックスと正式契約を結んだ。同クラブおよびボルシア・メンヒェングラートバッハは、両クラブ間で移籍合意に至ったと発表。契約期間は2029年6月30日までの4年間で、1年間の延長オプションが付随している。クラブ公式サイトで発表されている。28歳の板倉は、1997年1月27日生まれ。神奈川県の名門・川崎フロンターレのアカデミーで育ち、プロデビューも同クラブで果たした。その後、ベガルタ仙台へのレンタルを経て2019年