¿··¿¥Ñ¡¼¥Ä¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢Áö¤ê¤ÎÀºÅÙ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿³ÑÅÄ(C)Getty Images³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£µî¤ë8·î3Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿F1¤Îº£µ¨Âè14Àï¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼GP¤Ç¤â17°Ì¤È»´ÇÔ¤·¤¿25ºÐ¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤â18°Ì¤ÈÄãÌÂ¡£3·îËö¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¸å12Àï¤Ç³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È7¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÉ½¾´Âæ¤Ç¼ò¤ò¥°¥Ó¥°¥Ó¤È°û¤ßÂ³¤±¤ë¡Ä¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤ë¤â¤Ã¤È