フェルスタッペンに迫った角田裕毅の“主張”に元F1戦士が異論「マックスのマシンも状態悪い時だけツノダの差は縮まる」

新型パーツも導入され、走りの精度にも変化が見え始めた角田(C)Getty Images

角田裕毅は、間違いなく正念場を迎えている。去る8月3日（現地時間）に決勝が行われたF1の今季第14戦のハンガリーGPでも17位と惨敗した25歳は、ドライバーズランキングでも18位と低迷。3月末のレッドブル昇格後12戦で獲得ポイント7と苦しんでいるのは言うまでもない。

もっとも、当人はここ数戦での手応えを口にする。ハンガリーGPでの公式予選でも、エースドライバーのマックス・フェルスタッペンと0秒163と差を縮めている角田は、「過去数年間で彼（フェルスタッペン）にここまで迫ったドライバーはいない」とも語っている。

ベルギーGPの公式予選から新型パーツも導入され、マシンの精度も向上。そうした“後押し”もあり、角田は自信を口にするのだろう。ただ、識者たちは勝負所で「結果」を出せずにいる日本人に厳しい意見を寄せる。オランダ紙『De Telegraaf』で、元F1ドライバーのクリスチャン・アルバース氏は、角田に異を唱えるように持論を展開している。

「興味深いのは、マックスのマシンも状態悪いときだけ、ツノダの差が縮まるということだ。マシンが良くなれば、また大きく差は広がるはずなんだ」

たしかに先述のハンガリーGPでは、フェルスタッペンも1位のランド・ノリス（マクラーレン）とは0秒726差の9位と後退。公式予選後には「何をやっても大きな違いは出なかった。それは奇妙なことだ」と嘆いてもいた。