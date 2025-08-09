◇テニスナショナルバンク・オープン女子シングルス決勝大坂なおみ1―2ビクトリア・エムボコ（2025年8月7日カナダ・モントリオール）女子シングルス決勝が7日に行われ、元世界ランキング1位の大坂なおみ（27＝フリー）は新鋭のビクトリア・エムボコ（18＝カナダ）に6―2、4―6、1―6で逆転負けを喫し、準優勝だった。21年2月の全豪オープン以来、4年半ぶりのツアー制覇を逃したが、復調は証明し、24日に開幕する全米オー