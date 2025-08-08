人身売買された学生の行く末を生々しく描き、中国本国で上映禁止となった社会派スリラー『盲山』。今年７月に行われた東京・新宿での１週間限定上映への大きな反響を受けて、９月５日(金)より拡大公開されることが決定した。併せて、衝撃的な本編映像が解禁された。拡大公開は現在、東京・アップリンク吉祥寺、名古屋・シネマスコーレ、大阪・第七藝術劇場、京都・京都シネマが発表されており、全国順次公開とアナウンスされている