メジャーリーグで圧巻の活躍を続ける大谷翔平選手は、いまやスポーツの枠を超えた存在として、ビジネス界からも高い関心を集めている。その影響力は、彼とスポンサー契約を結ぶ企業の注目度にも波及しており、投資家にとっても見逃せないポイントだ。今回は、そんな大谷選手や所属する「ロサンゼルス・ドジャース」とスポンサー契約を結ぶ日本企業の中から、“今投資すべき3社”をピックアップして紹介する。（今村光博、ダイヤモ