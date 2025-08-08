FC東京は8日、DF木村誠二がウェステルローに完全移籍することを発表した。海外移籍に向けた手続きと準備のため、5日にFC東京を離脱することが発表されていた木村だが、新天地はジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部リーグ）のウェステルローに決定。契約期間は2029年6月30日までの4年間となっている。2001年8月24日生まれで現在23歳の木村はセンターバック（CB）を主戦場とするプレーヤー。FC東京の下部組織出身で、2020年