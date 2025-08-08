Jリーグは８月８日、登録選手の追加を発表。川崎フロンターレの助っ人２人の登録が完了した。川崎は２日、ハイドゥク・スプリト（クロアチア）より元クロアチア代表DFフィリップ・ウレモヴィッチ、FKヴォイヴォディナ（セルビア）よりセルビア人FWラザル・ロマニッチの完全移籍加入を発表。今夏、トッテナムへ移籍したDF高井幸大、セルティックに移籍したFW山田新の抜けた穴を埋める活躍に期待がかかる。 現在、クラブ