フィンランド語で「別荘」や「小屋」といった意味を持つ「mökki(モッキ)」。2022年8月の開業以来、まさに“快適な別荘”に滞在するような感覚でアウトドア体験ができると人気を集めるグランピング施設がある。“日本一の星空”が広がることで知られる長野県阿智村の「mökki STARDUST GLAMPING achi village」だ。愛知や岐阜といった近県はもちろん、関東・関西などからの利用客も少なくないというこの施設が今夏、新たな