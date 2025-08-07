J1リーグは上位から下位まで、夏場の移籍市場で効果的な補強や積極的な補強をして後半戦に臨もうとするクラブがある一方で、戦力アップの足りないクラブや戦力流出したままのクラブもある。夏のウインドーは８月20日まで開いているが、はたしてこうしたクラブにさらなる補強はあるのか？＞＞前編「J1夏の移籍で得しているクラブ」主力が退団した東京ヴェルディ。シーズン終盤戦は苦しい戦いになるかphoto by Getty Images【