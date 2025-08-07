¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°¡ÛJ1²Æ¤Î°ÜÀÒ¤ÇÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö ÉÔ½½Ê¬¤ÊÊä¶¯¤äÀïÎÏÎ®½Ð¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï¾å°Ì¤«¤é²¼°Ì¤Þ¤Ç¡¢²Æ¾ì¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¸ú²ÌÅª¤ÊÊä¶¯¤äÀÑ¶ËÅª¤ÊÊä¶¯¤ò¤·¤Æ¸åÈ¾Àï¤ËÎ×¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÀïÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¤äÀïÎÏÎ®½Ð¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥¯¥é¥Ö¤â¤¢¤ë¡£
¡¡²Æ¤Î¥¦¥¤¥ó¥É¡¼¤Ï£¸·î20Æü¤Þ¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤³¤¦¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÊä¶¯¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡ä¡äÁ°ÊÔ¡ÖJ1²Æ¤Î°ÜÀÒ¤ÇÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¡×
¼çÎÏ¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×Àï¤Ï¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¡photo by Getty Images
¡¡¸½ºß£²°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï¡¢£µ·î¤Ë°ÂÀ¾¹¬µ±¤È´ØÀî°êËü¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÅª¤Ê¼çÎÏ¤Õ¤¿¤ê¤ò¥±¥¬¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ç¼º¤Ã¤¿¡£´ØÀî¤Î·ê¤Ï¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤ÇËä¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ÂÀ¾¤Î·ê¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤ÏËä¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡£¶·î¤ÎÆÃÊÌ¥¦¥¤¥ó¥É¡¼¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ËÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤«¤éÀéÅÄ³¤¿Í¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤«¤é¾®ÀîÎÊÌé¤È¤¤¤¦Â¨ÀïÎÏ¤òÊä¶¯¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¤í¤¦¡£¤È¤ê¤ï¤±º¸¥µ¥¤¥É¤ÎÆÍÇË¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ÂÀ¾¤Î·ê¤Ï¡¢¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¦¾®Àî¤Ç¤âËä¤á¤¤ì¤º¡¢¹¶·âÎÏÄã²¼¤Ï²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹³ÍÆÀ¤Î±½¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¾õ¤ÏÀéÅÄ¤È¾®Àî¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Àá¤ÏÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÏ¢ÇÔ¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ï¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿Á°È¾Àï¤Î¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»Ä¤ê¤Î°ÜÀÒ´ü´Ö¤ÇÆÍÇËÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¡£¼¯Åç¤Î¤³¤³¤«¤é¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤¬Âç¤¤Ê¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡£¸°Ì±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¡¢º£¥ª¥Õ¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÊä¶¯¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Âç²ñÄ¾Á°¤Î£¶·î¤Ë¤ÏFW¾®¿¹Èô°¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤ËÄ¹ÁÒ´´¼ù¤¬FCÅìµþ¤Ø¡£Âç²ñ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËFW¿Ø¤Ç¤ÏÆóÅÄÍý±û¤¬¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¢郄¶¶Íø¼ù¤¬À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àþ¤ÏÍ¾¾êÀïÎÏ¤Î¤¿¤á°ÜÀÒ¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤¬¡¢DF°æ¾åóÕÀ¸¿Í¤ò¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ËÊü½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¹µ¤¨¤Ï¼ã¼ê¤Îº¬ËÜ·òÂÀ¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Û¥¤¥Ö¥é¡¼¥Æ¥ó¤È¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥Ü¥¶¤È¤¤¤¦¼ç¼´¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ËÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°æ¾å¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÉÔ°ÂºàÎÁ¤À¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢¤³¤³¤ÎÊä¶¯¤Ë¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£¼ó°Ì¤È¾¡¤ÁÅÀ£¸¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤È¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë¤Ï¥®¥ê¥®¥êÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤«¤é½½Ê¬¤ÊÂÎÀ©¤Ç´¬¤ÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Î³ÎÊÝ¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¡£¡Úº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤â¤Ã¤È¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥¯¥é¥Ö¡Û
¡¡FCÅìµþÆ±ÍÍ¤Ë¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¤15°ÌÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¡¢£¶·î¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë£±Éô¤Î¥Õ¥ë¥ß¥Í¥ó¥»¤«¤éFW¥ì¥ì¤ò´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢FIFA¤¬Äê¤á¤ë°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤ËÄñ¿¨¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤Îº£µ¨¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ìÉÔ²Ä¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¼¹ï¤ÊÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢£¸·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤«¤éFWÌÚÂ¼Í¦Âç¤ò³ÍÆÀ¡£ÆÀÅÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò¤è¤¦¤ä¤¯²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥ì¥ì¤ÎÁûÆ°¤¬¤É¤ì¤Û¤É±Æ¶Á¤·¤¿¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î²ÃÆþ¤¬£²¥«·î¤âÃÙ¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤â¤Ã¤È¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏÅìµþ£Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡££¶·î¤ËÀéÅÄ¤¬¼¯Åç¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢£··î¤ËÉÔÆ°¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ëMF²§Ä¹À»¤¬¡¢J2¤Î£Ö¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤ØÅÅ·â°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡£¸·î¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆJ2 ¤Î¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤«¤éDF°æ¾åÎµÂÀ¡¢Æ±¤¸¤¯J2¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤«¤éFW»û¾ÂÀ±Ê¸¤ò³ÍÆÀ¡£¤·¤«¤·¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËÌÚÂ¼¤¬Ì¾¸Å²°¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢ÀèÆü¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¼ç¼´Ãæ¤Î¼ç¼´¤Ç¤¢¤ë¹ËÅçÍªÅÍ¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¼´¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¹ËÅç¤È²§Ä¹¤¬Î®½Ð¤·¤¿·ê¤Ï¡¢´ÊÃ±¤ËËä¤Þ¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¹ß³Ê·÷¤Î²£ÉÍFM¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¤ï¤º¤«£·¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤Ç¤³¤Î¶ì¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¡Ú¸·¤·¤¤Êä¶¯¾õ¶·¡Û
¡¡17°Ì¤Ç¹ß³Ê·÷¤È»æ°ì½Å¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¾ÅÆî¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤ËÊ¡ÅÄæÆÀ¸¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯£±Éô¤Î¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¡¢ÈªÂç²í¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¤Î¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯£±Éô¤Î¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤È¡¢¼çÎÏ¤Î£³¿Í¤¬²¤½£¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡³¤³°»Ö¸þ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ÅÆî¤ÎÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¡£±ºÏÂ¤«¤éÆóÅÄ¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤«¤éFWÂÀÅÄ½¤²ð¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÊ¡ÅÄ¤ÈÈª¤Î·êËä¤á¤Ï¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÆüËÜÂåÉ½DF¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚ¤Î¸å³ø¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÀÊä¶¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ä¾¶á¤Î¼ºÅÀ¤ÎÂ¿¤µ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢ÎëÌÚ¤Î·ê¤ÏÂç¤¤¤¡£¼éÈ÷¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¼Á¤â¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤ÎDF¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡»ÄÎ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º£¤Î¼ºÅÀ¤ÎÂ¿¤µ¤ò¤É¤¦²ò·è¤¹¤ë¤«¤¬¥¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£ËèÇ¯¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â»ÄÎ±¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¾ÅÆî¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤»ÄÎ±ÎÏ¤ò¡¢º£µ¨¤âÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡19°Ì¤Î²£ÉÍFC¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é»Ø´ø¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿´ÆÆÄ¤ò£··î23Æü¤Ë²òÇ¤¤·¡¢¸åÇ¤¤Ë¤Ï»°±ºÊ¸¾æ¥³¡¼¥Á¤¬ÆâÉô¾º³Ê¤Ç½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°ºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤ÆÊä¶¯¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥ë¥³£±Éô¤Î¥³¥ó¥ä¥¹¥Ý¥ë¤«¤éJ¥ê¡¼¥°¤Ç¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëGK¥ä¥¯¥Ö¡¦¥¹¥¦¥©¥Ó¥£¥¯¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢Ä¾¶á£¶Ï¢ÇÔ¤Î¤Ê¤«¤Ç£²ÅÀ¤·¤«¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿¼¹ï¤ÊÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤ËÂÐ¤·¡¢Êä¶¯¤·¤¿¤Î¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥¢¥À¥¤¥¦¥È¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤äFCÅìµþ¤Ê¤É¤Ç¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤À¤¬¡¢34ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤«¤éÁ´À¹´ü¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ì¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤¿µ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈÉÔ°Â¤Ï»Ä¤ë¡£
¡¡¼é¸î¿À¥¹¥¦¥©¥Ó¥£¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¼ºÅÀ¤ò¸º¤é¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤É¤¦ÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤½¤³¤¬´ñÀ×¤Î»ÄÎ±¤Ø¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤À¤í¤¦¡£