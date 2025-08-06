国内アパレル関連大手各社が、2025年7月度の既存店売上高を発表した。同月は、7月30日に兵庫県丹波市で国内歴代最高気温を更新する41.2℃を観測するなど、気象庁の統計開始以来平均気温が7月として過去最高を記録。夏物の販売が好調で、ファーストリテイリングの国内ユニクロ事業や良品計画、ユナイテッドアローズ、ワークマンなど多くの企業が増収で着地した。 【画像をもっと見る】 国内ユニクロの売上高は、前年同月比2.4％