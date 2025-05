俳優の伊藤英明さんのTikTokがにわかに注目を集めている。とくに、2025年5月5日までに公開された動画がXで拡散されると、「おもろすぎる」「シュール」といった声が寄せられ、話題になった。9日時点で3万8000超のフォロワー話題になっているのは、「ヨイショっと I can see sounds and smell colors」(音が見え、色の匂いがする)とのコメントともに投稿された動画だ。真顔の伊藤さんがコンタクトレンズをパックから取り出し、