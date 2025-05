俳優の伊藤英明さんのTikTokがにわかに注目を集めている。とくに、2025年5月5日までに公開された動画がXで拡散されると、「おもろすぎる」「シュール」といった声が寄せられ、話題になった。

9日時点で3万8000超のフォロワー

話題になっているのは、「ヨイショっと I can see sounds and smell colors」(音が見え、色の匂いがする)とのコメントともに投稿された動画だ。真顔の伊藤さんがコンタクトレンズをパックから取り出し、左手で目を開くと、右手に持ったコンタクトレンズを鼻の穴に突っ込む、という内容だ。「#jokes」(ジョーク)とのハッシュタグも付いている。

コメント欄には「なにしてんのwwwwwwwwwww」「海猿の格好良いイメージしかなかったから裏切られたWWWWWWWWWW」「かわちいおじになってる」といったコメントが書き込まれたほか、Xでも「怖くてシュール」「おもろすぎるって」「悪の教典より怖くて草」といった声が寄せられた。

伊藤さんのTikTokアカウントには、9日時点で3万8000超のフォロワーがいる。初投稿は2月10日。伊藤さんが車の中で英語のレッスンを受けるという内容だった。ほかにも、映画「スターウォーズ」のテーマ曲に合わせて、作中に登場する武器「ライトセーバー」を指揮棒のように振る動画や、「麦茶に炭酸水を入れるとノンアルコールビールの味になる」といったインターネット上の噂を検証する動画などが公開されている。

9日にも、伊藤さんがものまねタレントのジャッキーちゃんと一緒にカンフーのような動きをする動画が公開された。

@the_hideakiito ヨイショっと I can see sounds and smell colors #jokes #expecttheunexpected ♬ edamame - bbno$