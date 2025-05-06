[5.5 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè35Àá](¥·¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¥È ¥Ñ¡¼¥¯)¢¨28:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹]ÀèÈ¯GK 1 ¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥óDF 5 ¥Þ¥¯¥µ¥ó¥¹¡¦¥é¥¯¥í¥ïDF 6 ¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥¨¥ÒDF 26 ¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥ºMF 3 ¥¿¥¤¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ëMF 7 ¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ëMF 10 ¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼MF 12 ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹MF 18 ³ùÅÄÂçÃÏMF 20 ¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥óFW 14 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¹µ¤¨GK 31 ¥ì¥ß¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¥ºDF