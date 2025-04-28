女心と秋の空は変わりやすいとはよく言いますが、彼女から急に冷たくされたらショックですよね。急に冷たい態度になってしまった彼女との関係を復活させるためには、一体どうしたらいいのでしょうか。ということで今回は、「彼女に急に冷たくされた時のリアクション９パターン」をご紹介いたします。【１】彼女が欲しがっているものをコッソリ用意して、プチサプライズイベントをする付き合いに刺激がなさすぎて気持ちがマンネリ