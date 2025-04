【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■B’z書き下ろし新曲「The IIIRD Eye」が映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』主題歌に決定! “ルパン三世”約30年ぶりの2D劇場版アニメーション・完全新作となる本作のタイトルが『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』に決定。本作の主題歌が、B’z書き下ろしの新曲「The IIIRD Eye」であることが解禁された。 日本を代表するロックバンドとして35年以上第一