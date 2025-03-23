学校選びに正解・不正解はないと思いますが、障害児を持つ親として選んだ就学先、選択についてお話したいと思います。現在24歳の息子は知的障害のある自閉症です。2歳3カ月で正式に診断されました。次のような選択を経て、現在は企業で働いています。・小学校1・2年生……特別支援学校・小学校3〜6年生……特別支援学級・中学校……特別支援学級・高校（高等部）……特別支援学校私は息子が生まれる前の1995年、特別支援学校