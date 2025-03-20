女優の河合優実（24歳）が、3月20日に放送された宣伝番組「もうすぐ連続テレビ小説『あんぱん』」（NHK）に出演。連続ドラマ「不適切にもほどがある！」（TBS系）で親子役を演じ、朝ドラ「あんぱん」でも共演する阿部サダヲについて「かわいらしい」と語った。朝ドラ「あんぱん」で、主人公・のぶ（今田美桜）の妹・朝田蘭子を演じる河合優実、同じく妹の朝田メイコを演じる原菜乃華、柳井嵩（北村匠海）の弟・千尋を演じる中沢元