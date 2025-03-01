2026年ワールドカップのアジア最終予選で強さを見せつけている日本代表。初めて世界の舞台に立ったのは、1998年大会からの連続出場を8大会まで伸ばすまであと1勝に迫っている。そうしたなか、テレビ朝日のYouTubeチャンネルで公開された内田篤人、影山優佳、松木安太郎、槙野智章と緊急座談会でこんな話があった。槙野「この時のユニフォーム、すごい好き。いいよね」内田「俺も好き！この時の炎、好き。一番好きかもしれない」影