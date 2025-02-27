丸美屋食品（東京都杉並区）の期間限定商品「期間限定ちいかわまぜごはんの素＜さけ＆ツナマヨ＞」が3月13日から期間限定で発売されます。同商品は、ちいかわとハチワレがデザインされた特別パッケージ。ちいかわやハチワレたちデザインされた限定の「スペシャルキラキラシール」（全10種）のうち、1枚がランダムで入っています。「さけ」と「ツナマヨ」（各1袋）を詰め合わせたアソートタイプのまぜごはんの素で、トッピン