Instagramアカウント『マルプー福と米』に投稿されたのは、初めて自分だけの力でソファを下りたわんちゃんの姿。片足がないというハンデを抱えながらも、勇気を振り絞って、自分の足でソファを降りるわんちゃんの姿には、「やったあ！すごい」「下りられた時の笑顔たまりませんね」とたくさんエールが送られることに。こちらの投稿は14万再生を超えて、たくさんの人に感動を与えています。 【動画：片足の無い犬がソ