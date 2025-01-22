全米野球記者協会の会見で明かした衝撃レーザービームの秘話米野球殿堂は21日（日本時間22日）、2025年の殿堂入りメンバーを発表し、マリナーズなどで活躍したイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が資格1年目でアジア選手として初めて選出された。BBWAA（全米野球記者協会）のオンライン会見では入団1年目に浴びた“洗礼”について明かした。イチロー氏は2001年4月11日の敵地・アスレチックス戦で右翼か