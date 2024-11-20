Jリーグはシーズン佳境を迎えており、今季限りでの引退を決断した選手たちもいる。遠藤康もそのひとり。36歳の遠藤は、鹿島アントラーズで300試合以上に出場した後、2022年から故郷のベガルタ仙台でプレーした。その遠藤が鹿島時代の盟友である西大伍のYouTubeに出演。同級生の香川真司とのこんなエピソードを明かしていた。「そういえば、真司から連絡きたよ。俺、あいつの連絡先、全然知らなくてさ。結構、おもしろいんだけど…