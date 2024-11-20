冷蔵庫の定番食材で、簡単にボリューム満点のおかずが作れたらうれしい！そこで今回は、卵のとろとろ食感がたまらない『豚こまと小松菜のとろたま炒め』をご紹介。シンプルだからこそこれがいい、万人ウケする人気の一皿。卵の偉大さを再認識するおいしさですよ〜！『豚こまと小松菜のとろたま炒め』のレシピ材料（2人分）豚こま切れ肉……200g小松菜……1わ（約200g）卵……2個〈合わせ調味料〉鶏ガラスープの素（顆粒）……小さ