俳優の柳葉敏郎が自身のインスタグラムを更新し、フジテレビ系『踊る大捜査線』シリーズの新作映画『室井慎次敗れざる者』をPRした。柳葉は「これ…俺⁉️」と題した投稿で、自身が演じる室井慎次の等身大パネルの前で顔を出した写真をアップ。続けて、「鼻の穴丸見え〜〜」とユーモラスなコメントを添え、ファンを楽しませた。新作映画は10月11日に公開される予定で、柳葉は「是非劇場で」とPR。ユーザ