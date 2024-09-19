世界中で楽しまれているポケモンカードを手軽にコレクションできるスマートフォン向けアプリ｢Pokémon Trading Card Game Pocket｣が2024年10月30日より新登場！今回、そんな｢Pokémon Trading Card Game Pocket｣を日本最速でプレイできる機会をいただきました。手のひらで展開される新しいポケモンカードゲーム体験をレポートしていきます☆ ｢Pokémon Trading Card Game Pocket（ポケポケ）｣試遊会レポート&#160