世界中で楽しまれているポケモンカードを手軽にコレクションできるスマートフォン向けアプリ「Pokémon Trading Card Game Pocket」が2024年10月30日より新登場!

今回、そんな「Pokémon Trading Card Game Pocket」を日本最速でプレイできる機会をいただきました。

手のひらで展開される新しいポケモンカードゲーム体験をレポートしていきます☆

「Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)」試遊会レポート

今回、株式会社ポケモンにてメディア向け先行体験会が行われ、「Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)」を日本最速でプレイできる機会をいただきました。

Dtimes編集長・あずさゆみがレポートしていきます☆

「Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)」とは?

「Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)」は、ポケモンカードの遊びの中で、特にコレクションをテーマにしたアプリ。

これまでポケモンカードをコレクションした経験がある方も、そうでない方も楽しめるように、デジタルだからこそ実現可能なカードの表現や演出に挑戦しているのが特徴です。

2024年10月30日にサービススタートが予定されており、App StoreとGoogle Playで事前登録を受付中です。

『ポケポケ』事前登録はこちら

「Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)」でできること

「Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)」では、ポケモンカードの醍醐味ともいえる“パック開封”はもちろん、お気に入りのカードを“コレクションファイル”にまとめたり、AIや世界中のプレイヤーとカードバトルを楽しんだりすることができます。

一つずつ詳しく紹介していきます。

ポケモンカードの醍醐味!パック開封

「Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)」では、拡張パックを1日につき2パック無料で開封することができます。

12時間で1パック開封できるだけのパワーが貯まります。

この拡張パックを開封し、お気に入りのカードを見つけてコレクションすることが基本の遊びとなります。

まずは、開封したいパックを選びます。

左右にスワイプして、これだ!と思うパックをタップします。

パックを開封する際には、パックの上部を指でスワイプ。

スパッと切り離されるのが気持ちいい!

1パックにつき、5枚のポケモンカードが封入されています。

過去の懐かしいイラストのカードから、「Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)」で新登場するカードも!

「Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)」で新登場する“イマーシブカード”は、カードに描かれた世界の中に入り込めるような動画が楽しめる特別なカード。

ぜひ手に入れたいカードのひとつです。

今回の試遊では獲得枚数が25枚に達成したということで、お祝いの画面が表示されました☆

拡張パックは無料で開封できるものにくわえ、ショップチケットやポケゴールド(ゲーム内通貨)で交換することも。

10パックを一気に開封することもでき、爽快感たっぷりの演出がクセになりそう。

他プレイヤーの開封パックから1枚ゲット!ゲットチャレンジ

ゲットチャレンジは、他のプレイヤーが開封した拡張パックに入っていたものと同じカードを、自分もランダムで1枚ゲットできるモード。

5枚全てがオープンになった中から気になるプレイヤーを選び、ゲットチャレンジスタート!

カードが裏返しになってシャッフルされ、どれか1枚をタップして選びます。

ランダムにはなりますが、お気に入りのポケモンカードを手に入れるチャンスをぜひ活用してくださいね!

カード集めが楽しくなる!「図鑑」「コレクションファイル」「コレクションボード」

集めたカードをじっくり眺めるのもポケモンカードの楽しみ方のひとつ。

「図鑑」では、拡張パックごとにゲットしたカードを眺めることができます。

図鑑が埋まっていく様子を見るのも楽しい☆

そして、「コレクションファイル」では、自分が集めたカードをファイルに入れるように仕立てることができます。

お気に入りのカードや、テーマにそってまとめておきたいカードを保管しておくのにぴったりな機能。

イーブイとその進化形のカードを「イーブイフレンズ」という名前のファイルにまとめるなど、自分のお気に入りのカードをかわいくコレクションできます。

自分のコレクションのなかで、特にお気に入りのカードは「コレクションボード」できれいに飾っておくことができます。

ポケカの戦略性は健在!白熱のカードバトル

ポケモンカードといえば、やっぱりバトル!

「Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)」ではスマートフォンで気軽に遊ぶための変更がなされています。

新たなルールとして、

1デッキ20枚構成ベンチポケモンは3匹エネルギーゾーンが登場(毎ターン1エネルギー補填)3ポイント先取(相手のポケモンを倒すと1ポイント、ポケモンexは2ポイント)

などいくつかの変更点があげられますが、ポケモンカードの奥深い戦略性は健在!

スマートフォンの中でバトルが繰り広げられるので、「ワザ」を使用したときには大迫力のエフェクトが展開されます。

「ファイヤーex」が「ヒートブラスト」を繰り出すと、カードがカットイン。

炎が巻き上がり、相手にダメージを与えます。

情報の視認性も良好。

相手の場に出ているカードもこちら側を向いているので、残りHPやエネルギーの付与状況などの情報が読み取りやすくなっています。

カードを長押しすることでそのカードが拡大して表示され、ロジックの確認も可能です。

試遊ではAIを相手に対戦を行ったところ、5分程度でバトルが終了。

ポケモンカードに比べると短時間でバトルが終わり、隙間時間にサクッと遊べる印象です。

もちろん、対人でのバトルも可能。

ランダムマッチで世界中のプレイヤーと対戦できるほか、「あいことば」で任意のプレイヤーと対戦することもできます。

また、バトルが初めての方でも手軽に楽しめるお助け機能が充実しているのもポイント。

AIにバトルを助けてもらえる「オートバトル」や

手持ちのカードから自動でデッキを組んでくれる「おまかせ編成」などでポケモンカードライフをサポートします。

カード収集とカードバトルがもっと楽しくなるデッキミッションも。

レンタルデッキは、デッキミッションが設定されており、そのデッキミッションの条件を達成することでレンタルデッキが使えるようになります。

レンタルデッキのデッキミッションは、デッキのメインカードをゲットすることが条件になります。

まとめ

先行試遊会でのファーストインプレッションは以上となります。

「Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)」を一言で表現すると、「ポケモンカードの楽しさをシンプルにギュギュッと濃縮したアプリ」!

私自身もポケモンカードを楽しんでいるのですが、バトル中は真剣になりすぎてついつい長丁場になりがち。

「Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)」では新ルールの適用やカードロジックの変更などの工夫で手軽にポケモンカードの世界観を楽しめるようになっています。

このアプリをとおして、開封のワクワク感やバトルの興奮をより多くの方に楽しんでいただける機会になると思うと、とても楽しみです。

「Pokémon Trading Card Game Pocket」は、2024年10月30日(水)より配信スタートです。

「Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)」アプリ情報

配信開始日:2024年10月30日(水)※予定

価格:基本プレイ無料 ※一部アイテム課金あり

販売形態 :ダウンロード専用

販売:株式会社ポケモン

開発:株式会社クリーチャーズ・株式会社ディー・エヌ・エー

対応OS:iOS/Android

ジャンル:カード

対応言語:日本語・英語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ブラジリアンポルトガル語・韓国語・中国語(繁体字)

※本ソフトの対応言語「スペイン語」は「欧州スペイン語」です。

