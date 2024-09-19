愛犬用の「ロープのおもちゃ」に潜む知っておくべきリスク ロープのおもちゃは、犬が噛んで遊んだり、飼い主に投げてもらって追いかけたり、犬同士で引っ張りっこするなど、いくつもの遊びが楽しめるおもちゃです。 耐久性にも優れていて、長持ちするおもちゃであるため、飼い主としてはコスパの良いおもちゃでもあります。 愛犬にロープのおもちゃを与えるときは「リスクがある」ということを知ったうえで