作り置きしておくと便利な、具材感のある万能だれ。そうめんや冷しゃぶにかけたり、納豆に混ぜたりすれば、いつものメニューに野菜をプラスすることができます。そこで今回は、山形の郷土料理「だし」のような、〈夏野菜の万能だれ〉をご紹介。細かく刻んだ旬の野菜と薬味がたっぷり。何にでもかけたくなってしまう、うまみ爆弾の完成です！『だし風野菜だれ』のレシピ材料（作りやすい分量）なす……2個（約160g）きゅうり……1本