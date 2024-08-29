ドラマ「チョンニョニ」がベールを脱いだ。本日（29日）、tvN新土日ドラマ「チョンニョニ」の予告映像第1弾が公開された。公開された予告映像には、主人公のチョンニョンが風の便りだけで聞いてきた女性国劇（1950年代の韓国戦争を前後に大衆的に大きな支持を得た唱劇の1つで、すべての配役を女性が務める）を実際に目にした後、幻想的なステージと女優たちのオーラに魅了され、国劇の舞台に立ちたいという熱望を抱き、舞台の上で