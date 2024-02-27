なぜ、弱小メーカーだった「ナイキ」がスニーカー市場シェアの大半を獲得できたのか？ エアジョーダンなどのプロモーション戦略に通底する“勝利の方程式” スニーカーショップatmosの創業者でスニーカービジネスの申し子・本明秀文氏が、「スニーカーブームはなぜ終わったのか？ そして、これから起きること」を綴った書籍『スニ&#1