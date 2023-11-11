首都圏で「ガーラマンションシリーズ」を展開しているFJネクストホールディングスは、首都圏でひとり暮らしをする未婚20・30代1600人を対象に、「住みたい街」をテーマにアンケートを実施した。●1位は6年連続で「吉祥寺」未婚の単身生活者が選ぶ「今、住みたい街」は、調査開始の2018年以来6年連続で「吉祥寺」が1位となり、今年も不動の人気ぶりを見せつけた。2位「横浜」、3位「新宿」は昨年と同じ。この2つは2019年以降、