水を途方もない温度と圧力にさらすことで生成される、非常に高い融点を持つ「超イオン氷」の新たな形態が確認されたとの論文が発表されました。水が豊富な海王星などに存在するといわれている超イオン氷の研究が進むことで、これらの惑星が持つ特性の理解が深まると期待されています。Dynamic compression of water to conditions in ice giant interiors | Scientific Reportshttps://www.nature.com/articles/s41598-021-04687-6