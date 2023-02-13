「シャルーメ公式Instagramよりお詫びと訂正です」というツイートが話題に。その謝罪理由が「これ訂正いる？」という言葉とともに、お嬢様言葉でのリプライで大きく盛りあがりました。【写真】思わず「お嬢様言葉」になっていた投稿美味しそうな焼き菓子の写真が2枚あり、片方には「この綺麗なエッジがたまらないですの…」、もう片方には「誤ってお嬢様口調になってしまいました。下記が正しい文言となります。×たまらないですの