14日放送のフジテレビ系音楽特番『2022FNS歌謡祭』第2夜（後6：30〜11：03）では、ミュージカル『SPY×FAMILY』のアーニャ役を務める4人が発表された。池村碧彩、井澤美遥、福地美晴、増田梨沙が務めるが、あわせて扮装ビジュアルも解禁となった。『FNS歌謡祭』では、増田がパフォーマンスを行ったが、SNS上では歓喜の声が相次いで寄せられた。【写真】再現度高！かわいすぎる“実写版”アーニャ4人増田はNHK Eテレ『みいつけ