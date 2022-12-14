FIFAワールドカップもいよいよ佳境を迎えている。クロアチアはアルゼンチンとの準決勝に0-3で敗れ、敗退が決まった。#ABEMA #FIFAworldcup【速報】#アルゼンチン&#127462;&#127479; vs #クロアチア&#127469;&#127479;-前半 33分-アルゼンチンが先制！"神の子" #メッシ がPKを決めきる！クロアチア守護神 #リバコビッチ 一歩及ばず…！#本田の解説#ABEMAでFIFAワールドカップ#FIFAワールドカップ全試合無料生中継— 【公