インディーズゲーム開発者であるZiggyさんは、IKEAを思わせる大型家具屋を舞台としたホラーゲーム「The Store is Closed」を開発しています。このゲームの舞台となる家具屋があまりにもIKEAに酷似しているとして、IKEAは著作権を侵害しているとして法律事務所のFross Zelnick経由でZiggyさんに法的措置を取る準備を進めていると連絡したことが明らかになりました。IKEA Asks Horror Game To Change So Folks Stop IKEA Comparisons