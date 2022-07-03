3Æü¶âÂô¶¥ÇÏ3R¡Ê3ºÐA3¡Ë¤Ç3Ï¢Ã±¤ÎÅªÃæ¤¬1É¼¤â½Ð¤º¡¢3Ï¢Ã±¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤¬¡ÖÆÃÊ§¤¤¡×70±ß¤È¤Ê¤ëÄÁ»ö¤¬È¯À¸¡£Yahoo!¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¸¡º÷¤Ç¤Ï¡ÖÆÃÊ§¤¤¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¥ì¡¼¥¹¤Ï3ºÐ¸ÂÄêÀþ¤Î10Æ¬Î©¤Æ¥À¡¼¥È1400¥á¡¼¥È¥ëÀï¡£1Ãå6ÈÖ¿Íµ¤¥¨¥¯¥á¥Ç¥£¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢2Ãå8ÈÖ¿Íµ¤¥³¥í¥Ã¥±¡¢3Ãå¤Ë9ÈÖ¿Íµ¤¥¨¥¤¥·¥ó¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤¬ÆþÀþ¡£²áµî8Áö¡¢Á´¤ÆÉÃÃ±°Ì¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¤¥·¥ó¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤ÏÃ±¾¡108.6ÇÜ¤Î¿Íµ¤Çö¤Ç¡¢3Ï¢Ê£¤¬1