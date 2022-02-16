¿Íµ¤¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¡Ö¤¿¤Ì¤«¤Ê¡×¤Î?ÌäÂêÈ¯¸À?¤ò¤á¤°¤ê£±£¶Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ë£å¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¡Ö£Ã£Ù£Ã£Ì£Ï£Ð£á£ô£è£ì£å£ô£å¡×¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¼Õºá¡££å¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤Ç¥¢¥¹¥ê¡¼¥È·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡×¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤éÆ±Áª¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿¡£¤¿¤Ì¤«¤Ê¤Ï£±£µÆü¤ËÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö£í£é£ì£ä£ï£í¡×¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¤òÍøÍÑ¤·¤¿ºÝ¤ËÃËÀ­ÇÛÃ£°÷¤«¤éÏ¢ÍíÀè¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£¤½