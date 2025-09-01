男性は本能的にオバサンっぽい女性には色気を感じにくいと聞きます。老けてみられないためには、一体どうしたらいいのでしょうか。そこで今回は、独身男性の生の声を参考に「『かわいいのにオバサンっぽい！』と男性を萎えさせる女性」をご紹介します。【１】ブームが去った古臭い髪型やメイクをずっと続けている「リップの色が変だったり、眉毛が細すぎたりすると目立つ」（20代男性）というように、時代に合わないメイクは、男性