旅行先での楽しみといえば「ショッピング」。しかし、男女間では買い物にかける情熱に温度差があるのもまた事実でしょう。そこで今回は、10代から20代の独身男性344名に聞いたアンケートを参考に「旅先でウンザリさせられた『彼女の買い物行動』」をご紹介します。【１】散々迷って結局何も買わない「『今までの時間を返せ』と言いたい（苦笑）」（10代男性）というように、悩んだ挙句に買わないという選択は、ある種の男性にとっ