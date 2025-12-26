1日800箱以上が売れる、箸でないとつかめない「とろとろ」の食感をもつわらび餅の「わらび屋本舗」(株式会社ロバの穴、所在地：大阪府枚方市、代表者：鈴木 将司)は、究極の弾力を追求した新商品「極もちもちわらび餅」を、12月26日(金)から販売開始します。 「極もちもちわらび餅」 ■「つくりたての美味しさを届けたい」とろとろと、変わらない新しいわらび餅 わらび屋本舗はこれまで、何百回以上の配合調整を経て実現