1日800箱以上が売れる、箸でないとつかめない「とろとろ」の食感をもつわらび餅の「わらび屋本舗」(株式会社ロバの穴、所在地：大阪府枚方市、代表者：鈴木 将司)は、究極の弾力を追求した新商品「極もちもちわらび餅」を、12月26日(金)から販売開始します。





「極もちもちわらび餅」





■「つくりたての美味しさを届けたい」とろとろと、変わらない新しいわらび餅

わらび屋本舗はこれまで、何百回以上の配合調整を経て実現した、爪楊枝では刺せないほど柔らかい「とろとろわらび餅」で、数多くのお客様に驚きと感動をお届けしてまいりました。その「とろとろ」は作りたての美味しさを追求した結果生まれたものであり、多くのメディアでも取り上げられ、1日800箱以上を販売する人気商品となりました。一方で、店頭ではお客様から「昔ながらの食感のあるわらび餅も、わらび屋本舗のクオリティで食べてみたい」というお声を多数いただいておりました。「とろとろ」の流行をつくった私たちだからこそ、こだわりの「もちもち」でもお客様を唸らせたい。その想いで構想から数年、配合と炊き方を研究し続けました。とろとろわらび餅に負けない、噛み締めるほどに素材の風味が広がる“本気のもちもち”がついに完成しました。





「極もちもちわらび餅」





■「極もちもちわらび餅」の楽しみ方

1. 圧倒的な「弾力」へのこだわり 口に入れた瞬間にとろける看板商品とは異なり、しっかりとしたコシと弾力が特徴です。噛むたびに心地よい抵抗感があり、わらび餅本来の甘みや素材の味わいを存分に感じていただけます。

2. 「とろとろ」vs「もちもち」の食べ比べ「今日はとろける気分」「今日は噛み締めたい気分」と、その日の気分で選べる楽しさが加わりました。看板商品の「とろとろわらび餅」と合わせて、わらび餅のコースをお楽しみください

3. こだわりのきな粉との調和 弾力のある生地に負けないよう、香ばしさを引き立てた特製きな粉をたっぷりとまぶしました。生地の存在感ときな粉の風味が口の中で絶妙なバランスを生み出します。









■12月30日(火)からも期間限定の商品が販売開始

12月30日(火)から期間限定のプディング(チョコ・バニラ)、チョコがけモンブランも販売を開始いたします。こだわりの「わらび餅」とあわせて年末年始、和菓子から洋菓子までスイーツに囲まれてすてきなお正月を過ごしてもらえればと、「わらび餅」のとろとろさの技術をつかった洋菓子をお楽しみください。





チョコがけモンブラン





プティング（バニラ・チョコ）





■わらび屋本舗について

「つくりたての美味しさを届けたい」という想いから、看板商品の「とろとろわらび餅」が誕生しました。現在は大阪・関西を中心に展開し、名物のわらび餅以外にも「クリームわらび餅」や「塩豆大福」など、こだわりの和菓子・洋菓子を販売しています。特別な日のお土産にはもちろん、家族団らんのお供として、地域に愛される和菓子店を目指しています。









■会社概要

会社名 ： 株式会社ロバの穴

代表者 ： 代表取締役 鈴木 将司

所在地 ： 大阪府枚方市東田宮1-7-22

URL ： https://warabiyahonpo.co.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/warabiya_honpo/